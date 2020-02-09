«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»

«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба. В этой встрече примут участие футболисты, не задействованные в товарищеской игре против ЦСКА.

«Ленинградец» — клуб из Ленинградской области, основанный в 2018 году. Он выступает в чемпионате ПФЛ в группе «Запад». Матч с «Зенитом» состоится в 18.00.