«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»
10:05
«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба. В этой встрече примут участие футболисты, не задействованные в товарищеской игре против ЦСКА.
«Ленинградец» — клуб из Ленинградской области, основанный в 2018 году. Он выступает в чемпионате ПФЛ в группе «Запад». Матч с «Зенитом» состоится в 18.00.
Важная деталь: «Зенит» завершит сборы тренировочным матчем с «Ленинградцем».— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 9, 2020
В игре примут участие футболисты, не задействованные во встрече #ЗенитЦСКА.
Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале клуба из Ленобласти.#ЗенитЛенинградец pic.twitter.com/6s7JYVTTpO
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