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«Зенит» записал обращение в честь международного дня борьбы с раковыми заболеваниями

13:10
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4 февраля отмечается Международный день по борьбе с раковыми заболеваниями. Футболисты «Зенита» присоединились к акции и записали обращение для больных, страдающих этим недугом, сообщает официальный Twitter клуба.

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда набрала 45 очков в 19 играх.

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb

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