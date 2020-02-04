«Зенит» записал обращение в честь международного дня борьбы с раковыми заболеваниями
13:10
4 февраля отмечается Международный день по борьбе с раковыми заболеваниями. Футболисты «Зенита» присоединились к акции и записали обращение для больных, страдающих этим недугом, сообщает официальный Twitter клуба.
4 февраля в мире отмечают Международный день по борьбе с раковыми заболеваниями.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 4, 2020
Футболисты «Зенита» присоединились к акции и записали обращение для больных, страдающих этим серьезным недугом.#ЯЕстьИЯБуду pic.twitter.com/13IHBk1Cc6
«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда набрала 45 очков в 19 играх.
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