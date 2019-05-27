"Зенит" выразил благодарность участникам организации чемпионского парада

В воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита".
Сине-бело-голубые на своем официальном сайте выразили благодарность всем структурам правительства Санкт-Петербурга, а также представителям силовых структур и правоохранительных органов за оказание неоценимой помощи в организации этого парада.
Парад под ливнем. "Зенит" проехал по Невскому на золотом автобусе
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-27-zenit-vyrazhaet-blagodarnost-uchastnikam-organizatsii-chempionskogo-parada.htm
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