"Зенит" выразил благодарность участникам организации чемпионского парада

В воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге прошел чемпионский парад "Зенита".

Сине-бело-голубые на своем официальном сайте выразили благодарность всем структурам правительства Санкт-Петербурга, а также представителям силовых структур и правоохранительных органов за оказание неоценимой помощи в организации этого парада.

Парад под ливнем. "Зенит" проехал по Невскому на золотом автобусе