"Зенит" вылетел на тренировочные сборы в Австрию

"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы, которые пройдут в австрийском Зальфедене, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
В летних сборах впервые примут участие защитник Данила Прохин и хавбек Андрей Мостовой.
Сине-бело-голубые будут тренироваться до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с "Ваккером" (21 июня), "Левски" (25 июня), "Гонведом" и "Црвеной Звездой" (обе игры пройдут 29 июня).
Вылетаем на #ГазпромТренировочныеСборы, состав — как и анонсировали вчера в эфире @Urgant_Show 😉— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 июня 2019 г.
👉 https://t.co/icXL0AHJ2E pic.twitter.com/DAIUAlX3TS
Загрузка...