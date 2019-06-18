"Зенит" вылетел на тренировочные сборы в Австрию

"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы, которые пройдут в австрийском Зальфедене, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.

В летних сборах впервые примут участие защитник Данила Прохин и хавбек Андрей Мостовой.

Сине-бело-голубые будут тренироваться до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с "Ваккером" (21 июня), "Левски" (25 июня), "Гонведом" и "Црвеной Звездой"​ (обе игры пройдут 29 июня).