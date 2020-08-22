«Зенит» в день рождения Дзюбы разгромил «Тамбов»

В матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» на свое поле разгромил «Тамбов». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

За «Зенит» отличились Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. Нападающий Артем Дзюба, который в этот день праздновал день рождения, отличиться не успел.

У гостей гол престижа забил Кирилл Панченко.

«Зенит» остается единственной командой, которая пока не потеряла очки по ходу нового сезона.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов» — 4:1 (1:0)

Голы: Дуглас Сантос, 41 (1:0). Малком, 47 (2:0). Ерохин, 68 (3:0). Азмун, 74 (4:0). Панченко, 85 (4:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос (Оздоев, 75), Круговой, Барриос (Мостовой, 61), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Ерохин, 60), Малком (Ригони, 75).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Шляков, Каплиенко (Головня, 73), Килин, Карасев (Кабахидзе, 53), Костюков, Чуперка (Тетрашвили, 52), Обухов (Панченко, 61), Карапетян (Балашов, 73).

Предупреждения: Чичерин, 5. Дриусси, 21. Кабахидзе, 65.

Судьи: Панин (Дмитров). Чельцов (Москва), Сейфетдинов (Казань).

22 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».