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Сегодня, 17:26

Григорий Иванов: «Считаю, что «Урал» проиграл сегодня незаслуженно»

Иванов считает, что «Урал» незаслуженно проиграл «Краснодару»
Антон Иванов

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:3) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что мы проиграли сегодня незаслуженно. Особенно мне понравилось, как мы играли последние 20 минут. Нам удалось зажать соперника на своей половине поля. Так нужно играть с самого начала матча. Мы пробили по воротам больше «Краснодара», подали больше угловых. «Урал» заслуживал сегодня набрать очки. Но это футбол, так бывает. Ничего страшного не произошло, играем дальше», — сказал Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах. Следующая игра пройдет 13 марта против «Ахмата».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал
Голы
Сперцян, 59 (1:0), Ильин, 65 (2:0), Бикфалви, 79 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Кучугура, 90) Петров Ионов Черников Сперцян Кривцов (Якимов, 74) Ильин (Попов, 90+8)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Аугустыняк Юшин (Железнов, 70) Гаджимурадов Мишкич (Евсеев, 69) Магомадов (Шатов, 79) Бикфалви
Предупреждения
Сорокин 86’  -  Герасимов 75’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Сухой (Люберцы) Мосякин (Москва)

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Уфа

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Артем Дзюба

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