Григорий Иванов: «Считаю, что «Урал» проиграл сегодня незаслуженно»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча с «Краснодаром» (2:3) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что мы проиграли сегодня незаслуженно. Особенно мне понравилось, как мы играли последние 20 минут. Нам удалось зажать соперника на своей половине поля. Так нужно играть с самого начала матча. Мы пробили по воротам больше «Краснодара», подали больше угловых. «Урал» заслуживал сегодня набрать очки. Но это футбол, так бывает. Ничего страшного не произошло, играем дальше», — сказал Иванов.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 20 матчах. Следующая игра пройдет 13 марта против «Ахмата».