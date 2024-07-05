Гол Мантуана с пенальти принес «Зениту» победу над «Тальересом»

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«Зенит» обыграл «Тальерес» в матче Летнего Кубка — 1:0. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол в этой встрече забил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан — 23-летний футболист реализовал пенальти на 65-й минуте игры.

В Летнем Кубке принимают участие «Зенит», «Црвена Звезда», «Тальерес» и «Сочи».

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Тальерес» (Аргентина) — 1:0 (0:0)

Гол: Мантуан, 65 — с пенальти.

«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Чистяков, 46), Волков (Горшков, 46), Родригао (Алип, 46), Нино (Ерохин, 46), Мостовой (Сутормин, 46), Глушенков (Бакаев, 46), Барриос (Коваленко, 46. Педро, 76), Вендел (Васильев, 46), Клаудиньо (Сергеев, 46), Артур (Мантуан, 46).