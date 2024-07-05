Игроки «Зенита» и «Тальереса» устроили потасовку в концовке матча
В концовке матча Летнего Кубка между «Зенитом» и «Тальересом» игроки команд устроили потасовку.
Инцидент начался в добавленное время после жесткой борьбы за мяч на бровке между полузащитником сине-бело-голубых Алексеем Суторминым и двумя игроками аргентинского клуба. Петербуржцы были возмущены поведением соперников и вступились за своего партнера по команде. В итоге у скамеек запасных между футболистами завязалась драка.
Игроки «Зенита» и «Тальереса».
Фото Скриншот трансляции
Игроки «Зенита» и «Тальереса».
Фото Скриншот трансляции
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал две красные карточки участникам потасовки — защитнику «Зенита» Нуралы Алипу и игроку «Тальереса» Матиасу Галарсе.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
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|Краснодар
|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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