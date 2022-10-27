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Семак о будущем Сутормина: «Никаких предложений и разговоров не было ни с агентом, ни с Лешей»

Семак ответил на вопрос о будущем Сутормина
Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Алексея Сутормина.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что «Ростов» планирует сделать предложение по 28-летнему полузащитнику в зимнее трансферное окно.

«Каждый игрок, особенно опытный — хочет играть и как можно больше. У некоторых наших игроков не хватает игровой практики. Но по поводу разговоров и переходов никаких предложений и никаких разговоров ни с агентом, ни с Лешей не было. Поэтому на сегодняшний день он игрок нашей команды и мы на него рассчитываем.

Если у него или агента возникнут вопросы — мы готовы обсуждать. Но опять же, прежде всего — интересы команды, клуба. А дальше, по возможности, будем прислушиваться к мнению игрока и искать решения, которые всех устроят», — цитирует Семака пресс-служба питерского клуба.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 11 матчах «Зенита», провел на поле в сумме 563 минуты и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает россиянина в 3 миллиона евро, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

Алексей Сутормин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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