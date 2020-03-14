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«Зенит» сыграет с «Уралом» в лазурной форме

11:19
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«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 22-го тура против «Урала». Об этом сообщает официальный Twitter петербургского клуба.

Матч «Зенит» — Урал" начнется сегодня, 14 марта в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Зенит — Урал

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