«Зенит» сыграет с «Уралом» в лазурной форме
11:19
«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 22-го тура против «Урала». Об этом сообщает официальный Twitter петербургского клуба.
Сегодня играем в лазурном! ? #ЗенитУрал pic.twitter.com/rF1zUaTgpl— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 14, 2020
Матч «Зенит» — Урал" начнется сегодня, 14 марта в 16.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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