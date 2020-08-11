«Зенит» сыграет с «Ротором» в белой форме
12:09
«Зенит» проведет матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Форма на матч #РоторЗенит— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 11, 2020
? https://t.co/bNeFw0ZMWt pic.twitter.com/fW1boZHXHI
Матч «Ротор» — «Зенит» состоится сегодня в Волгограде. Начало в 18.00 по московскому времени.
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