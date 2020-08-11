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«Зенит» сыграет с «Ротором» в белой форме

12:09
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«Зенит» проведет матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Ротор» — «Зенит» состоится сегодня в Волгограде. Начало в 18.00 по московскому времени.

Ротор — Зенит

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1293106205561413632

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