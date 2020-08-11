«Зенит» сыграет с «Ротором» в белой форме

«Зенит» проведет матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Ротор» — «Зенит» состоится сегодня в Волгограде. Начало в 18.00 по московскому времени.