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«Зенит» сыграет со сборной Иордании и армянским «Ноа» на сборах в Катаре

Алина Савинова
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«Зенит» объявил даты и время товарищеских матчей в рамках зимней серии на первом тренировочном сборе в Катаре.

24 января петербуржцы сыграют со сборной Иордании, которая является серебряным призером Кубка Азии-2023. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Еще одним соперником сине-бело-голубых станет «Ноа» — лидер нынешнего сезона чемпионата Армении. Игра пройдет 27 января и начнется в 17.30 мск.

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Источник: https://t.me/fczenit/23888
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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