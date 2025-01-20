«Зенит» сыграет со сборной Иордании и армянским «Ноа» на сборах в Катаре

«Зенит» объявил даты и время товарищеских матчей в рамках зимней серии на первом тренировочном сборе в Катаре.

24 января петербуржцы сыграют со сборной Иордании, которая является серебряным призером Кубка Азии-2023. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Еще одним соперником сине-бело-голубых станет «Ноа» — лидер нынешнего сезона чемпионата Армении. Игра пройдет 27 января и начнется в 17.30 мск.

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.