Вера по семейным обстоятельствам попросил «Химки» продлить отпуск

По информации «СЭ», полузащитник «Химок» Лукас Вера по семейным обстоятельствам попросил чуть продлить отпуск.

Завтра он должен приехать в расположение команды.

Вера выступает за «Химки» с лета 2024 года. В подмосковную команду он перешел из «Оренбурга».

В этом сезоне 27-летний аргентинец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.