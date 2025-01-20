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Сегодня, 13:54

Кавазашвили посоветовал молодым вратарям покинуть ЦСКА, поскольку в команде есть Акинфеев

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о вратарской позиции в ЦСКА.

«Школа вратарей ЦСКА — это прекрасная школа, где воспитывают очень качественных молодых голкиперов. Но никто из них не будет играть, пока в воротах стоит Акинфеев. Игорь — это половина команды, авторитет и большой мастер. Другие вратари в ЦСКА должны стремиться играть.

Раз не могут у себя, значит, нужно искать место в других командах. Вообще я считаю, что руководство ЦСКА само должно быть заинтересованно в том, чтобы своих талантливых и молодых вратарей отдавать в аренду в другие клубы, где они будут играть, чтобы их потом можно было вернуть по необходимости», — сказал Кавазашвили Legalbet.ru

В мае прошлого года 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. За армейцев, чьим воспитанником он является, футболист выступает уже 21 сезон. В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей, в которых пропустил 14 мячей, семь раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Legalbet.ru
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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