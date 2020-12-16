Червиченко: «Спартак» не конкурент «Зениту»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сегодня было избиение младенцев. «Спартак» вообще не сопротивлялся, — заявил Червиченко «СЭ». — В первом тайме очень повезло «Спартаку» — две перекладины и автогол Ловрена немного оттянули интригу. Я посмотрел статистику «Спартака» — два удара в створ, и то один был плюшкой для Лунева, и второй такой же. «Зенит» вообще мог доводить дело до разгрома, ставящего «Спартак» в неловкое положение.

— «Спартак» сейчас не конкурент «Зениту»?

— Судя по этому матчу, нет. Такого глобального преимущества «Зенита» над «Спартаком» не видел больше 10 лет, не помню, чтобы «Спартак» так беззубо выглядел.

(Константин Колмаков)