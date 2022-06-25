Мостовой: «Овечкин — великий хоккеист, но и на футбольном поле умеет творить чудеса!»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
«Мы пару раз играли с Сашей, он на воротах любил стоять. А сегодня он вышел в поле и еще забил хороший гол. Это замечательное событие! Нужно похвалить и поздравить его. Александр — великий хоккеист, но и на футбольном поле умеет творить чудеса! Поздравляю его с голом», — сказал Мостовой «СЭ».
Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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