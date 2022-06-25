Мостовой: «Овечкин — великий хоккеист, но и на футбольном поле умеет творить чудеса!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Мы пару раз играли с Сашей, он на воротах любил стоять. А сегодня он вышел в поле и еще забил хороший гол. Это замечательное событие! Нужно похвалить и поздравить его. Александр — великий хоккеист, но и на футбольном поле умеет творить чудеса! Поздравляю его с голом», — сказал Мостовой «СЭ».

Овечкин вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут.