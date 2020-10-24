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«Зенит» — «Рубин»: Йевтич вывел казанцев вперед

17:58
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«Зенит» принимает «Рубин» в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

Во втором тайме гостей вывел вперед полузащитник Дарко Йевтич — 2:1. Это его первый гол за казанцев в текущем сезоне.

Зенит — Рубин

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