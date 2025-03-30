«Зенит» — «Рубин»: Мантуан увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан увеличил преимущество своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» -- 2:0.

Бразилец отличился на 59-й минуте с передачи своего соотечественника Луиса Энрике.

Гол в ворота «Рубина» стал для Мантуана четвертым в сезоне-2024/25.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».