"Зенит" провел беспрецедентно масштабный чемпионский парад

В первой части чемпионского парада игроки и тренеры "Зенита" зашли на борт корабля "Пальмира" и вместе с фанатскими судами прошли по рекам и каналам Петербурга, информирует официальный сайт клуба. На набережных и мостах города чемпионов России встречали тысячи болельщиков.
На набережной реки Фонтанки зенитовцы пересели на золотой двухэтажный автобус и отправились по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.
Сине-бело-голубые поднялись на сцену ежегодного фестиваля "Классика на Дворцовой" и разделили победу с собравшимися.
– Поздравляю всех с Днем города! – обратился к петербуржцам Сергей Семак. – Спасибо за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами. Мы – вместе с вами!
В качестве подарка главный тренер вручил и. о. губернатора Петербурга Александру Беглову мяч, которым Себастьян Дриусси забил два гола в игре против "Енисея".
Капитаны "Зенита", Александр Анюков и Бранислав Иванович, представили Кубок чемпионов России под аплодисменты десятков тысяч зрителей.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-26-reki-kanaly-nevskiy-dvortsovaya-zenit-provel-bespretsedentno-masshtabnyy-chempionskiy-parad.htm