«Зенит» проведет зимние сборы в Катаре и ОАЭ

«Зенит» проведет три тренировочных сбора в зимнюю паузу, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что 8 декабря игроки основного состава сине-бело-голубых ушли в отпуск.

12 января команда соберется в Петербурге, после чего 14 января отправится в Катар, где пройдут первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.

Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 19-м туре петербуржцы на своем поле сыграет против «Балтики».