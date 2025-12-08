«Акрон» обратился в ЭСК РФС с просьбой отменить красную карточку Неделчару

«Акрон» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой отменить красную карточку защитника Йонуца Неделчару, полученную в матче с «Зенитом» (0:2) в 18-м туре РПЛ.

В начале игры Неделчару попал рукой по лицу форварду сине-бело-голубых Педро. Главный арбитр матча Павел Кукуян после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора показал защитнику красную карточку.

«На дополнительных повторах, которые были даны при просмотре с помощью системы ВАР, было отчетливо видно, что Неделчару не производил преднамеренных движений рукой — защитник не видел своего оппонента и был сосредоточен на мяче. В то же время голкипер «Акрона» Виталий Гудиев моментально выдвинулся в направлении мяча сразу после паса Луиса Энрике и мог успеть помешать оппоненту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Акрон» после 18 туров РПЛ набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице.