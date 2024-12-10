«Зенит» прорабатывает проведение матча против «Сантоса»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» активно прорабатывает вариант с проведением товарищеского матча против «Сантоса» в ближайшие месяцы. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга готов сыграть с рядом других команд из Бразилии и Аргентины.

«Зенит» также настроен проводить спарринги с сильными клубами, включая южноамериканские, в любое из окон ФИФА для матчей сборных.

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января 2025 года. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.