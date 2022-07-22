Мостовой — о победе «Зенита»: «Не ожидал от «Крыльев» другой игры»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.
«Я говорил, что если «Зенит» после осечки с «Химками» соберется, то у «Крыльев» не будет шансов. Они собрались и лишний раз все подтвердили. От «Крыльев» не ожидал другой игры. Есть «Зенит», а есть все остальные. Восемь легионеров в старте? Иностранцы — это все! Если сейчас убрать иностранцев из «Зенита», тогда можно поразмышлять. Тем более, это иностранцы хорошего уровня», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.
После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1