Александр Мостовой заявил, что не ожидал другой игры от «Крыльев» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Я говорил, что если «Зенит» после осечки с «Химками» соберется, то у «Крыльев» не будет шансов. Они собрались и лишний раз все подтвердили. От «Крыльев» не ожидал другой игры. Есть «Зенит», а есть все остальные. Восемь легионеров в старте? Иностранцы — это все! Если сейчас убрать иностранцев из «Зенита», тогда можно поразмышлять. Тем более, это иностранцы хорошего уровня», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.