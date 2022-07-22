Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

— С нашей стороны футбола не было, потому что мы, не успев начать матч, уже проигрывали 0:2. Первый гол — случайная, но игра рукой. Второй гол — Якуба получил травму, мы планировали замену, но концентрации ему не хватило, ведь ничего опасного не было. А дальше с «Зенитом» при счете 0:2 было сложно, учитывая, что он был сверхмотивирован после потери очков.

— Какой была установка на игру? Как вы рассчитывали оказать сопротивление «Зениту»?

— Мы не могли играть в открытый футбол. Мы понимали, что «Зенит» после игры в Химках будет максимально настроен. Мы хотели играть контратаками, не планировали отдавать мяч полностью. Но все спутали голы — мы не играли в тот футбол, в который хотели.