РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

2 сентября 2019, 23:05
Теги:

Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Однако нынешний сезон защитник проведет в аренде. «Зенит» договорился с «Уфой».

Терентьев — воспитанник «Газпром-Академии». Защитник в 2012 году провел первый матч за основной состав «Зенита»

С 2012 по 2014 год он на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Санкт-Петербург и отыграл полсезона за «Зенит-2». В начале 2015 года вернулся в «Томь», спустя полгода перешел в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.

5 июня 2017-го вернулся в «Зенит». В основном составе сине-бело-голубых отыграл 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-02-denis-terentev-prodlil-kontrakt-s-zenitom-sezon-2019-20-on-provedet-v-ufe.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир