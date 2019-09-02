«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом. Новое соглашение 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Однако нынешний сезон защитник проведет в аренде. «Зенит» договорился с «Уфой».

Терентьев — воспитанник «Газпром-Академии». Защитник в 2012 году провел первый матч за основной состав «Зенита»

С 2012 по 2014 год он на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Санкт-Петербург и отыграл полсезона за «Зенит-2». В начале 2015 года вернулся в «Томь», спустя полгода перешел в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.

5 июня 2017-го вернулся в «Зенит». В основном составе сине-бело-голубых отыграл 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

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