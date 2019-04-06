"Зенит" прилетел в Москву. Видео

"Зенит" прилетел в Москву, где в воскресенье сыграет против "Локомотива" в рамках 22-го тура премьер-лиги.
- На месте! - сообщается в официальном Твиттере сине-бело-голубых.
На месте! #ЛокоЗенит pic.twitter.com/pzLWKCzfZA– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 6 апреля 2019 г.
"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локомотив" с 38 баллами располагается на 2-й строчке.
"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)
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