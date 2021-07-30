«Зенит» предложил «Локомотиву» 8 миллионов за Баринова
Как стало известно «СЭ», «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Клуб из Санкт-Петербурга предлагает за 24-летнего игрока сборной России 8 миллионов евро.
Контракт Баринова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Баринов провел 17 матчей за «Локомотив», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В составе железнодорожников хавбек выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз — Суперкубка страны-2019.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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