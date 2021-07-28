Дриусси: «Пока, Россия! Спасибо за все»
15:26
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в Instagram попрощался с Россией.
В сецсети футболист опубликовал фотографию из самолета.
«Пока, Россия! Спасибо за все», — написал он на снимке.
В понедельник аргентинец выкупил свой контракт у «Зенита». Сообщалось, что он продолжит карьеру в «Остине» из MLS.
В составе «Зенита» 25-летний Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга аргентинский футболист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.
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