Дриусси: «Пока, Россия! Спасибо за все»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в Instagram попрощался с Россией.

В сецсети футболист опубликовал фотографию из самолета.

«Пока, Россия! Спасибо за все», — написал он на снимке.

В понедельник аргентинец выкупил свой контракт у «Зенита». Сообщалось, что он продолжит карьеру в «Остине» из MLS.