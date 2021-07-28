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Дриусси: «Пока, Россия! Спасибо за все»

15:26
Сторис Себастьяна Дриусси. Фото Instagram Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Сторис Себастьяна Дриусси. Фото Instagram
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в Instagram попрощался с Россией.

В сецсети футболист опубликовал фотографию из самолета.

«Пока, Россия! Спасибо за все», — написал он на снимке.

В понедельник аргентинец выкупил свой контракт у «Зенита». Сообщалось, что он продолжит карьеру в «Остине» из MLS.

В составе «Зенита» 25-летний Дриусси провел 138 матчей, забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга аргентинский футболист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок России и два Суперкубка страны.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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