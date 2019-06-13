"Зенит" поздравил Заболотного с 28-летием

Официальный Твиттер "Зенита" поздравил нападающего Антона Заболотного с днем рождения. Сегодня, 13 июня, российскому форварду исполнилось 28 лет.

– С днем рождения, Антон! – написано в сообщении пресс-службы "Зенита".

Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018-го из "Тосно" за 1,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий стал чемпионом России в составе питерской команды. Провел 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

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