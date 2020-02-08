«Зенит» поздравил Горшкова с 50-летием

8 февраля празднует день рождения бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков. Клуб из Санкт-Петербурга поздравил его с 50-летием.

Сегодня свой 50-й день рождения отмечает экс-полузащитник «Зенита», чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА в составе сине-бело-голубых Александр Горшков!



С юбилеем, Александр Викторович! pic.twitter.com/nR0adkJ8cb — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 8, 2020

Горшков выступал за «Зенит» с 1997 по 2001 годы. Потом он на некоторое время уходил в «Сатурн», после чего хавбек вернулся в «Зенит», где и закончил карьеру в 2008 году.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Горшков становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.