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«Зенит» поздравил Горшкова с 50-летием

13:43
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8 февраля празднует день рождения бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков. Клуб из Санкт-Петербурга поздравил его с 50-летием.

Горшков выступал за «Зенит» с 1997 по 2001 годы. Потом он на некоторое время уходил в «Сатурн», после чего хавбек вернулся в «Зенит», где и закончил карьеру в 2008 году.

В составе клуба из Санкт-Петербурга Горшков становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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