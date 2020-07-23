«Зенит» пошутил о соцсетях «Локо» и вспомнил про ВАР и «Спартак»
19:00
Пресс-служба «Зенита» пошутила о работе социальных сетей «Локомотива».
Узнали, что твиттер @fclokomotiv молчит с 15 июля. Волнуемся. pic.twitter.com/Y1kNFRdmpQ— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 23, 2020
«Узнали, что Twitter «Локомотива» молчит с 15 июля. Волнуемся», — говорится в сообщении. К нему прикреплена картинка на мотив известного мема про «Наташу и котов».
«Наташ, ты спишь? РПЛ закончилась, Наташ. Вставай, мы в Лиге чемпионов. А «Спартаку» ВАР два пенальти не отменил», — «сказали» коты.
«Зенит» стал чемпионом России, набрав 72 очка в 30 играх. «Локомотив» с 57 очками занял второе место.
Опрос
проголосовало: 10957Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ после сезона-2019/20?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...