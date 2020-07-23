«Зенит» пошутил о соцсетях «Локо» и вспомнил про ВАР и «Спартак»

Пресс-служба «Зенита» пошутила о работе социальных сетей «Локомотива».

«Узнали, что Twitter «Локомотива» молчит с 15 июля. Волнуемся», — говорится в сообщении. К нему прикреплена картинка на мотив известного мема про «Наташу и котов».

«Наташ, ты спишь? РПЛ закончилась, Наташ. Вставай, мы в Лиге чемпионов. А «Спартаку» ВАР два пенальти не отменил», — «сказали» коты.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 72 очка в 30 играх. «Локомотив» с 57 очками занял второе место.