"Зенит" получил награду РПЛ за лучшую посещаемость в сезоне-2018/19

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов вручил советнику "Зенита" по коммерческой деятельности Илье Кочеврину награду за лучшую посещаемость команды в чемпионате России по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт питерцев.

"Зенит" стал самой посещаемой командой РПЛ как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя.

– В этом сезоне Премьер-лига установила рекорд посещаемости. Очень приятно, что львиную долю этого успеха обеспечил футбольный клуб "Зенит". "Зенит" – абсолютный чемпион по показателям средней и общей посещаемости. Пятьдесят тысяч человек, которые ходят на каждый матч, – это уникальная цифра, которой мы все гордимся, – заявил Павел Суворов. – Благодарю "Зенит" за работу и поздравляю с этим особенным чемпионством – чемпионством на трибунах, оно является не менее важным, чем чемпионство на поле, – приводит слова Кочеврина пресс-служба "Зенита".

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