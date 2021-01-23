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«Зенит» показал, как Ловрен тренирует удар через себя

22:13

«Зенит» в официальном Twitter выложил фрагмент тренировки команды на сборах в Дубае. Петербуржцы показали занятие защитника Деяна Ловрена, бившего по воротам в падении через себя.

«Ловрен тренируется для такого фантастического победного гола на последних минутах», — говорится в сообщении клуба.

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