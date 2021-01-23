«Зенит» показал, как Ловрен тренирует удар через себя

«Зенит» в официальном Twitter выложил фрагмент тренировки команды на сборах в Дубае. Петербуржцы показали занятие защитника Деяна Ловрена, бившего по воротам в падении через себя.

.@Dejan06Lovren practicing for that spectacular last minute winner ??? pic.twitter.com/0Fr0t6ADJH — FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 23, 2021

«Ловрен тренируется для такого фантастического победного гола на последних минутах», — говорится в сообщении клуба.