«Зенит» показал, как Ловрен тренирует удар через себя
22:13
«Зенит» в официальном Twitter выложил фрагмент тренировки команды на сборах в Дубае. Петербуржцы показали занятие защитника Деяна Ловрена, бившего по воротам в падении через себя.
.@Dejan06Lovren practicing for that spectacular last minute winner ??? pic.twitter.com/0Fr0t6ADJH— FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 23, 2021
«Ловрен тренируется для такого фантастического победного гола на последних минутах», — говорится в сообщении клуба.
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