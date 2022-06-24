Босс «Торпедо» Менжинский назвал сроки строительства стадиона на Восточной
Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал, как скоро будет построен новый стадион команды.
— Перейдем к теме нового стадиона «Торпедо». Много скептиков, которые считают, что арену так и не построят...
— Стадион точно будет открыт. У нас есть обязательства перед городом, мы не можем от них отказаться. Через полторы недели проект стадиона выйдет из экспертизы. А дальше — через два-три месяца — начнется нулевая стадия.
— Экономические санкции в отношении России внесли коррективы в ваши планы?
— Конечно, не без этого. Значительная часть оборудования была импортной. Теперь нам надо будет пройти некий квест — как достать необходимое оборудование.
— Стоимость строительства стадиона — около 6 миллиардов рублей, как сообщалось пару лет назад?
— Нет. Гораздо больше.
— Ничего себе. Насколько подъемная для вас эта сумма?
— Она заложена в наш бюджет. Мы ее понимаем.
— Какая вместимость вашего стадиона?
— 15 тысяч.
— Когда планируете завершить строительство?
— К концу 2025 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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