Босс «Торпедо» Менжинский назвал сроки строительства стадиона на Восточной

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал, как скоро будет построен новый стадион команды.

— Перейдем к теме нового стадиона «Торпедо». Много скептиков, которые считают, что арену так и не построят...

— Стадион точно будет открыт. У нас есть обязательства перед городом, мы не можем от них отказаться. Через полторы недели проект стадиона выйдет из экспертизы. А дальше — через два-три месяца — начнется нулевая стадия.

— Экономические санкции в отношении России внесли коррективы в ваши планы?

— Конечно, не без этого. Значительная часть оборудования была импортной. Теперь нам надо будет пройти некий квест — как достать необходимое оборудование.

— Стоимость строительства стадиона — около 6 миллиардов рублей, как сообщалось пару лет назад?

— Нет. Гораздо больше.

— Ничего себе. Насколько подъемная для вас эта сумма?

— Она заложена в наш бюджет. Мы ее понимаем.

— Какая вместимость вашего стадиона?

— 15 тысяч.

— Когда планируете завершить строительство?

— К концу 2025 года.

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