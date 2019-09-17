«Зенит» подал заявление в РФС на регистрацию Кокорина

«Зенит» подал заявление в комитет РФС по статусу игроков на регистрацию нападающего Александра Кокорина, сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

— В установленный срок заявление было подано в РФС, — сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат Кокорина — Юрий Падалко — сообщил, что 16 сентября 28-летний форвард подписал с петербургским клубом новый контракт. Предыдущее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекло 30 июня. Если заявление «Зенита» будет одобрено, нападающий сможет принять участие в осенней части чемпионата России-2019/20.

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