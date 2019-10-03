«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство

«Зенит» в Twitter обратился к бывшему полузащитнику Клаудио Маркизио, который сгодня объявил о завершении игровой карьеры. В составе сине-бело-голубых он принял участие в 9 матчах премьер-лиги и забил 2 гола, а также стал чемпионом России.

— Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры, — отметили в «Зените». — Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!

Сегодня Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры.



Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях! pic.twitter.com/Zn1wiW98gF — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 3, 2019

Маркизио рассказал, почему принял решение завершить карьеру