"Зенит" поблагодарил Паредеса

"Зенит" в официальном Твиттере поблагодарил бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса. Ранее он перешел в "ПСЖ".

- Спасибо, Леандро Паредес, - говорится в сообщении на испанском языке.

Клуб ответил на запись бывшего игрока "Зенита" с благодарностью в Инстаграме.

24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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