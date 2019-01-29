Паредес по-русски поблагодарил "Зенит"

Бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес по-русски попрощался с петербургским клубом. 24-летний аргентинец во вторник стал игроком "ПСЖ".

- Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков "Зенита" за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце, - написал Паредес в своем Инстаграме.

Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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