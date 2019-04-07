"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за "парадную" на стадионе

"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за гостеприимство на "РЖД Арене" перед матчем 22-го тура РПЛ. Гостевой вход на стадион получил подпись "парадная" - так в Санкт-Петербурге обычно называют подъезды домов.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)