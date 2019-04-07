"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за "парадную" на стадионе

"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за гостеприимство на "РЖД Арене" перед матчем 22-го тура РПЛ. Гостевой вход на стадион получил подпись "парадная" - так в Санкт-Петербурге обычно называют подъезды домов.
Спасибо за гостеприимство и точность в формулировках, @fclokomotiv 🤝😍 #ЛокоЗенит pic.twitter.com/RXVKDX6W3f– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.
"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)
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