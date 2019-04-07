13:02 | Футбол — РПЛ

"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за "парадную" на стадионе

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"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за гостеприимство на "РЖД Арене" перед матчем 22-го тура РПЛ. Гостевой вход на стадион получил подпись "парадная" - так в Санкт-Петербурге обычно называют подъезды домов.

 

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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