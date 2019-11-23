«Зенит» победил «Рубин», Дзюба забил 10-й гол в чемпионате

«Зенит» в гостевом матче 17-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» (2:1). Счет на 8-й минуте открыл Сердар Азмун, в середине второго тайма Евгений Марков восстановил равенство, победу сине-бело-голубым принес Артем Дзюба. 31-летний россиянин забил 10-й гол в премьер-лиге и догнал в гонке бомбардиров Александра Соболева и Элдора Шомуродова.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками, отрыв от идущего вторым «Локомотива» — 5 баллов.

«Рубин» (17 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1)

Голы: Азмун, 8 (0:1). Марков, 66 (1:1). Дзюба, 79 (1:2).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко (Кварацхелия, 59), Плиев, Уремович, Сорокин, Поярков (Денисов, 78), Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Сутормин, 75), Барриос, Оздоев, Кузяев, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба.

Предупреждения: Данченко, 51. Дриусси, 53. Сорокин, 61. Караваев, 62. Иг.Коновалов, 82.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Аверьянов, Кобзев (оба — Москва).

23 ноября. Казань. Стадион «Центральный».

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