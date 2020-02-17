«Зенит» победил «Кайрат», Малком забил свой первый гол за клуб

«Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче — 3:1. Счет открыл бразилец Малком на 25-й минуте. Для него это первый мяч в составе российского клуба.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 3:1 (1:1)

Голы: Малком, 25 (1:0). Тунгышбаев, 34 (1:1). Дуглас Сантос, 67 (2:1). Азмун, 69 (3:1).

«Зенит»: Лунев (Кержаков, 46), Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Сергеев, 10, Оздоев, 46), Сутормин, Малком (Кравцов, 68), Дзюба, Азмун.

«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Алип, Дугалич, Суюмбаев, Гуральски, Абикен, Аймбетов, Вржещиньский, Косович, Эсеола (Тунгышбаев, 23).

Предупреждение: Аймбетов, 66.

Удаление: Оздоев, 8.

Трансляция матча «Зенит» — «Кайрат»