"Зенит" – первый клуб, который не смог победить на "Открытие Арене" с пяти попыток

"Зенит" не смог обыграть "Спартак" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России и продлил безвыигрышную серию в гостях у красно-белых до шести матчей (+0=3-3, мячи 8-13).
Кроме того, сине-бело-голубые оказались первой командой, которой не удалось победить на новом стадионе "Спартака" с пяти попыток. В премьер-лиге на поле "Открытие Арены" красно-белые встречались с 21 командой и уступили десяти из них. Однако, из клубов, приезжавших в Тушино больше двух раз успеха, помимо "Зенита", не добились лишь "Рубин", "Амкар" и "Крылья Советов". (Кирилл Бурдаков)
Клубы, никогда не побеждавшие на "Открытие Арене" в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Зенит
|
5
|
3
|
2
|
6-9
|
3
|
Амкар
|
4
|
2
|
2
|
4-6
|
2
|
Рубин
|
4
|
0
|
4
|
1-5
|
0
|
Кр.Советов
|
3
|
0
|
3
|
1-5
|
0
|
Кубань
|
2
|
2
|
0
|
3-3
|
2
|
Мордовия
|
2
|
1
|
1
|
4-6
|
1
|
Торпедо
|
2
|
0
|
2
|
1-4
|
0
|
Оренбург
|
2
|
0
|
2
|
2-4
|
0
|
Тосно
|
1
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
Томь
|
1
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
СКА-Хабаровск
|
1
|
0
|
1
|
0-1
|
0
Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей