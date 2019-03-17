23:19 | Футбол — РПЛ

"Зенит" – первый клуб, который не смог победить на "Открытие Арене" с пяти попыток

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"Зенит" не смог обыграть "Спартак" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России и продлил безвыигрышную серию в гостях у красно-белых до шести матчей (+0=3-3, мячи 8-13).

Кроме того, сине-бело-голубые оказались первой командой, которой не удалось победить на новом стадионе "Спартака" с пяти попыток. В премьер-лиге на поле "Открытие Арены" красно-белые встречались с 21 командой и уступили десяти из них. Однако, из клубов, приезжавших в Тушино больше двух раз успеха, помимо "Зенита", не добились лишь "Рубин", "Амкар" и "Крылья Советов". (Кирилл Бурдаков)

Клубы, никогда не побеждавшие на "Открытие Арене" в чемпионате России

Клуб

И

Н

П

М

О

Зенит

5

3

2

6-9

3

Амкар

4

2

2

4-6

2

Рубин

4

0

4

1-5

0

Кр.Советов

3

0

3

1-5

0

Кубань

2

2

0

3-3

2

Мордовия

2

1

1

4-6

1

Торпедо

2

0

2

1-4

0

Оренбург

2

0

2

2-4

0

Тосно

1

0

1

1-2

0

Томь

1

0

1

0-1

0

СКА-Хабаровск

1

0

1

0-1

0

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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