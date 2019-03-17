"Зенит" ответил "Спартаку" на шутку о волне

"Зенит" отреагировал на шутку "Спартака" о слогане рекламной кампании питерского клуба.
Сине-бело-голубые опубликовал в Твиттере гифку, на которой серфингист с логотипом "Спартака" не удержался на доске и упал в воду.
Ранее красно-белые разместили видео, в котором мужчина в форме "Спартака" катается на серфе по Москве-реке. Ролик сопровождался фразой "На каждую волну найдется покоритель". Команда из Санкт-Петербурга в рекламной кампании этого сезона использует слоган "Идет волна".
Бэкстейдж 😉🌊 pic.twitter.com/w3VkgKEB3Q– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 17 марта 2019 г.
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