"Зенит" ответил "Спартаку" на шутку о волне

"Зенит" отреагировал на шутку "Спартака" о слогане рекламной кампании питерского клуба.

Сине-бело-голубые опубликовал в Твиттере гифку, на которой серфингист с логотипом "Спартака" не удержался на доске и упал в воду.

Ранее красно-белые разместили видео, в котором мужчина в форме "Спартака" катается на серфе по Москве-реке. Ролик сопровождался фразой "На каждую волну найдется покоритель". Команда из Санкт-Петербурга в рекламной кампании этого сезона использует слоган "Идет волна".