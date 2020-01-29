«Зенит» отправился на сбор в Испанию
10:59
«Зенит» отправился на второй зимний сбор. Он пройдет в испанском Бенидорме.
Петербург ?? Бенидорм #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/ZkU5PnSw0Q— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 29, 2020
Пока неизвестно полетел ли нападающий Александр Кокорин с командой. Ранее появлялась информация, что футболист останется в расположении «Зенита-2».
«Зенит» и ЦСКА в рамках вторых тренировочных сборов сыграют контрольный матч в Испании. Встреча между первой и четвертой командой РПЛ состоится 9 февраля. Перед этим «Зенит» сыграет с люксембургским «Дюделанжем» (1 февраля).
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