«Зенит» определился с планами на зимние сборы

«Зенит» начнет зимние сборы в ОАЭ 15 января, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Планируется, что команда соберется в Петербурге и сперва пройдет традиционный медосмотр, а 15 января отправится в Дубай на первые зимние сборы. Сине-бело-голубые будут тренироваться в ОАЭ до 27 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут опубликованы дополнительно.

Команда Сергея Семака ушла лидером на зимнюю паузу с 41 очком после 19 туров Тинькофф РПЛ. «Спартак» уступает шесть очков, ЦСКА — семь, но сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут встречу против «Ростова». Начало — в 20.00 (мск).