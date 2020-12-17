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«Зенит» определился с планами на зимние сборы

16:23
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«Зенит» начнет зимние сборы в ОАЭ 15 января, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Планируется, что команда соберется в Петербурге и сперва пройдет традиционный медосмотр, а 15 января отправится в Дубай на первые зимние сборы. Сине-бело-голубые будут тренироваться в ОАЭ до 27 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут опубликованы дополнительно.

Команда Сергея Семака ушла лидером на зимнюю паузу с 41 очком после 19 туров Тинькофф РПЛ. «Спартак» уступает шесть очков, ЦСКА — семь, но сегодня подопечные Виктора Гончаренко проведут встречу против «Ростова». Начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-17-zenit-ushel-v-zimniy-otpusk-komanda-vozobnovit-trenirovki-v-seredine-yanvarya-.htm

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