РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

13:58

«Зенит» в матче 17-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Рубин» со счетом 2:0.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

17-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0)

Голы: Кравцов, 70 (0:1). Бачинский, 90 (0:2).

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

22 ноября. Казань. Стадион «Рубин».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир