«Зенит» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
13:58
«Зенит» в матче 17-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
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17-й тур
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0)
Голы: Кравцов, 70 (0:1). Бачинский, 90 (0:2).
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
22 ноября. Казань. Стадион «Рубин».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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