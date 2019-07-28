"Зенит" обыграл "Оренбург" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 3-го тура чемпионата России. Петербургский клуб одержал три победы кряду, в то время как "Оренбург" пока очков не набирал.

В составе победителей по мячу забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Отметим, что Азмун отличился на 11-й секунде встречи. Это третий результат в истории чемпионатов России.

В составе "Зенита" с первых минут на поле вышел бывший игрок "Оренбурга" полузащитник Алексей Сутормин. Результативными действиями футболист отметиться не смог.

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Оренбург" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 1 (0:1). Дзюба, 55 - с пенальти (0:2).

"Оренбург": Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Кулишев (Галаджан, 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).

"Зенит": Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Оздоев, Сутормин, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78).

Предупреждения: Козлов, 54. Дзюба, 65. Сутормин, 77. Барриос, 80. Довбня, 89.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Лунев (Новосибирск).

28 июля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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