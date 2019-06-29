"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" благодаря голу Азмуна

"Зенит" с минимальным счетом победил "Црвену Звезду" в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.
Товарищеский матч
"Црвена Звезда" - "Зенит" - 0:1 (0:1)
Гол: Азмун, 38.
"Црвена Звезда": Попович, Гобелич, Савич, Милунович (Стойкович, 77), Родич (Вулич, 77), Бен Набуан (Евтович, 60), Йованчич, Йовичич (Симич, 77), Марин (Ирка, 77), Иванич (Крстович, 89), Боаки (Вуканович, 77).
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Ригони (Прохин, 89), Дриусси (Шатов, 60), Дзюба (Мостовой, 75), Азмун (Мусаев, 85).
Предупреждение: Оздоев, 79.
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