"Зенит" объявил об уходе тренера по физподготовке Серрано

Испанский тренер по физической подготовке Исаака Серрано покидает "Зенит", информирует клубная пресс-служба. 41-летний специалист работал в основном составе команды с 2016-го года.

Серрано – выпускник университета Рамона Люля в Барселоне, до того как присоединиться к петербуржцам он занимался исследованиями и преподавательской деятельностью в университете фундаментальных наук в Мурсии и университете Льейды, а также практиковал в собственной клинике в Барселоне.

"Зенит" поблагодарил Серрано за сотрудничество и пожелал ему новых успехов.