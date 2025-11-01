«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до конца сезона-2028/29

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом.

Новое соглашение с 28-летним бразильцем действует до конца сезона-2028/29.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек забил 21 гол и сделал 39 результативных передач в 162 матчах за российскую команду во всех турнирах.

Вместе с «Зенитом» Вендел четыре раза становился чемпионом России, трижды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.